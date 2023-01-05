KHK soruşturmalarının sürecinden bahseden Bakan Soylu, "Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Öyle bir anlatılıyor ki, ben İBB önüne sandalye atacağım, acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devlete küfretmeyi takla attırarak devam eden bir anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bizim soruşturmamız 1 Ocak 2019'da başlamış. 'Ben 2 taneyi tespit ettim, attım' diyorsun. Demek ki senin atabilme kabiliyetin var. Soru şu: Bunları ne için aldın?" şeklinde konuştu.