SON DAKİKA: Krizlerin gölgesinde 10’uncu toplantı! 6’lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak

MASANIN 'AĞABEY'İ İLE MASANIN 'ABLA'SI FARKLI DÜŞÜNÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin Meclis'e girebilmesini sağladığı için elini güçlü hissediyor. Kılıçdaroğlu, masanın CHP'siz olmayacağı kanaatinde ve bu özgüvenle hareket ediyor. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde masanın ortak adayı olmak için oldukça hevesli. Kılıçdaroğlu'nu frenleyen tek şey ise, masanın net bir destek vermemiş olması.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en belirgin şekilde karşı çıkan parti hiç kuşkusuz ki İYİ Parti... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ile ilgili soruların tamamını ya geçiştirdi ya da 'kazanacak aday' vurgusu ile başka bir boyuta çevirdi.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday yapmak için bastırıyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener tam da burada ayrışıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.