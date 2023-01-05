Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.1.2023 09:56 Son Güncelleme: 5.1.2023 10:00

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 12 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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