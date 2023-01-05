Terör iltisakını yalanlayamadı kan ter içinde savunmaya çalıştı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimleri sonrasında işten çıkardığı binlerce çalışanın yerine belediyede işe yerleştirilen terörle iltisaklı isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın incelemesine ilişkin açıklama yaptı.PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen örgüt mensupları arasında bulunan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş ve Muharrem Kılıç'ı neden işe aldığını açıklamayan İmamoğlu, bu kişileri savunurken, "Ömer Keleş... 5 aylık geçici işçi. Ot biçiyor, çapa yapıyor ya bu arkadaşımız" dedi.Diğer terörist Muharrem Kılıç'la ilgili de, "Evladımızın hayati tehlikesi var diye arıyor ailesi. Bir müddet itfaiye erimize izin verdik. Muharrem Kılıç... 6 Nisan 2021'de, sınavları da geçerek itfaiyeye girmiş bu arkadaşımız. Erimiz çalışmaya devam edecek.İmamoğlu'nun açıklamalarına "2022 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Bugünkü basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde biz iflası görüyoruz" dedi.Soylu, "Yaptığı açıklamalardan hiçbirinde 'Ben terör örgütüyle iltisaklıları almadım' demiyor. 'Ben aldım ama sorun bakalım niye aldım' diyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir. Anayasa çerçevesinde soruşturma açıldı. Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra ben kendi kafama göre, 'Şunları atın' diyebilecek kabiliyete sahip değilim" ifadelerini kullandı.