Haberler Gündem Haberleri Türkiye ve ABD’den DEAŞ’e finansman sağlayan şebekeye amansız takip
Giriş Tarihi: 5.1.2023 19:31

Türkiye ve ABD’den DEAŞ’e finansman sağlayan şebekeye amansız takip

Türkiye ile ABD'nin eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.

ANKARA
Türkiye ve ABD’den DEAŞ’e finansman sağlayan şebekeye amansız takip

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, DEAŞ ile iltisaklı bir şebekenin mal varlıklarının dondurulduğu duyuruldu.

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ve ABD’den DEAŞ’e finansman sağlayan şebekeye amansız takip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA