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Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:09

Yüksek Seçim Kurulu'nda başkan dahil 5 üyenin görev süresi doldu

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Başkanvekili Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın 24 Ocak 2023'te görev sürelerinin dolması nedeniyle yerlerine Yargıtay ve Danıştay tarafından bu ayın ikinci haftasında yeni üyeler seçilecek. Yeni üyelerin belirlenmesinin ardından 11 YSK üyesi kendi aralarından Kurul'un yeni başkanını seçecek

AA
Yüksek Seçim Kurulu’nda başkan dahil 5 üyenin görev süresi doldu

11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bu ayın ikinci haftasında seçim yapılacak.

Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.

YSK BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu'nda başkan dahil 5 üyenin görev süresi doldu
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