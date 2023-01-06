6’lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP’li Sevigen o ismi açıkladı!

"BU PARA YASALSA NEDEN BANKADA YAPILMADI?"

Döviz alımı ile birlikte belirli tarihler arasında yaklaşık 6-7 milyon TL'lik bir para kazanıldığını ifade eden Sevigen, "Genel başkanın parası varsa bankada olur, bankada bozdurur. Dövizci ile banka arasında büyük fark yoktur. Bir siyaset adamısın, bu para nereden geldi? Bu para yasalsa niye bankadan yapmadın. Neden milletvekili vasıtasıyla para alıyorsun" sözlerini kullandı.