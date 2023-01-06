AK Parti’nin üye sayısı 11 milyon 241 bin

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, 2022'ye ait siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Başsavcılığa göre, toplamda 122 tane faaliyette olan siyasi parti bulunuyor. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin toplamda 13 milyon 742 bin 932 üye kaydı bulunuyor. Bu kapsamda, AK Parti'nin 11 milyon 241 bin 230, CHP'nin 1 milyon 369 bin 430, İyi Parti'nin 617 bin 513, MHP'nin 464 bin 92 üyesi bulunuyor. AK Parti bu verilere göre, en çok üyeye sahip siyasi parti olma unvanını halen elinde tutuyor. Başsavcılığın kayıtlarına göre, Demokrat Parti'nin 364 bin 444, Saadet Partisi'nin 265 bin 738, Yeniden Refah Partisi'nin 269 bin 391, Büyük Birlik Partisi'nin 119 bin 237, HDP'nin ise 45 bin 302 üyesi olduğu belirtildi.