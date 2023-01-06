Bakan Soylu’dan İBB’ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek

"TERÖRDEN ARINDIRMAK GİBİ BİR DERDİMİZ VAR"

Bakanlık olarak tespitleri yaptıklarını, bunu hukuki anlamda değerlendirecek mercinin mahkeme olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Bizden ayrı bir belge ister mahkeme, biz onu göndeririz ayrı bir şey. Bizim işimiz sona erdi. Evet, biz mahkemeye verdik ama şimdi öbür taraftan bir sarılma sahnesi var ya sarılma sahnesi ile foya düştüğü için 'Acaba buradan yeni bir mağduriyet ortaya koyabilir miyim, oluşturabilir miyim?' Daha savcılık herhangi bir değerlendirme yapmamış, dosyaya bakıyor, dosyaya bakmadan, bitmeden, herhangi bir şey olmadan yine birçok yalan dolan. Orada kimin sorumluluğu var, kimin sorumluluğu yok, bunların hepsi ortaya çıkar. Oradaki sorumlulukları varsa yöneticiler, kanunun gerektirdiği çerçeve içerisinde buna ait cevaplarını verirler. Ama bizim yaptığımız da eğer doğruysa sonuç almış oluruz. Nasıl sonuç almış oluruz? Terörden orayı arındırmış oluruz. Bu kadar basit. Yani, net cevap, bizim kayyum gibi derdimiz yok. Böyle bir derdimiz de olmadı zaten ama bizim terörden arındırmak gibi bir derdimiz var."

"İŞİN HAKKINI VER ARKADAŞ"

İmamoğlu ile telefon görüşmesi konusuna da değinen Soylu, "Bir insan şöyle bir şey söyleyebilir mi? 'Ben hiç konuşmadım telefonla.' Sonra, 'Bir kere konuştum.' Sonra, 'İki kere konuştum.' Konuşabilir insan insanla. Niye böyle bir yalan söyleme ihtiyacı duyulur? Ben hakikaten bundan çok etkileneceğini bilseydim söylemezdim ve bunları dile getirmezdim." ifadelerini kullandı.

Belirtilen bazı isimlerle ilgili İmamoğlu'nun, "Bu adam burada çalışmıyor" dediğini aktaran Soylu, "Niye çalışmıyor? Kapı gibi adam orada çalışıyor. Ama Belediyesine hakim değil, yaptığı işe hakim değil. Çünkü adamın kafası başka havalarda. Kafaya takmış Cumhurbaşkanı olacak. Deli kız düğüne gitmiş, burası bizim evden güzel demiş. Burayı beğenmiyor, başka tarafa, başka tarafa gidiyor, işin hakkını ver arkadaş. Bak, biz ne mücadele veriyoruz." dedi.

Ülkenin huzuru için büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Soylu, "Bir dakikamız boş geçmiyor ama sallayıp duruyorlar bize. Bu mücadelenin her birinden bir cümle söylesen zaten insanı yoruyor. Bugün işiyle iştigal edene biz ne diyoruz, kime ne diyoruz? Şimdi Eskişehir Belediyesi var CHP'li, ben onlara sen terörist aldın mı diyorum, demiyorum. Böyle birçok belediyeleri var." diye konuştu.