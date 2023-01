Bakan Soylu’dan İBB’ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek

Türkiye'nin zor bir geçitten bedel ödeyerek geçtiğini söyleyen Soylu, "Bu bedeller yaşanarak ödendi, televizyonda seyredilerek ödenmedi. Bunlardan İstanbul da, Karadeniz de, İç Anadolu da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu da etkilendi." dedi.

Soylu, "Bedel ödetmek isteyenler hep vardı. Türkiye bu noktaya nasıl geldi?" sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ı denklemden çıkart, bugün FETÖ Türkiye'nin hakimiydi. Amerika'yla Türkiye'de iş tutacaktı. Bir de büyük büyük laflar üreteceklerdi." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan ile büyük bir devrim gerçekleştirdiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimin sonucu ne olacak diye bakmıyor. Cenabı Allah bizi niçin yarattı, biz kulluğumuzla ne yapmalıyız, biz hizmetimizi nasıl ortaya koymalıyız? Bu açıdan bakıyor. Bu millet de ferasetiyle bunu anlar ve görür. Sonuç budur."

DİYARBAKIR ANNELERİNİN MÜCADELESİ

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Annelerinin sadece kendi çocukları için değil, şu anda yetişen çocuklar için de mücadele ettiğini, evlat nöbeti tutan aile sayısının 450 olduğunu, bunların 350'sinin Diyarbakır'da, 100'ünün de Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta bulunduğunu bildirdi.

Çocukların geri dönmeleri için yapılanlara ilişkin bilgi veren Soylu, "TRT Radyo marifetiyle çağrılarda bulunuyoruz, sonuç da alıyoruz. Telsiz kanallarına giriyoruz, kendi anne ve babalarının sesleriyle 'Dön' diye çağrı yapıyoruz." dedi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır Anneleri Türkiye'ye, dünyaya, Türkiye'nin etrafında oyun kurmaya çalışanlara büyük, önemli bir ders veriyor. Tam 28 Şubat döneminde, teşbihte hata olmaz, üniversitelerin önünde eylem yapıp, 'Ben başörtümü çıkarmayacağım.' diyenler gibi. Onlar başarılı oldular mı? Oldular. Bunlar başarılı olacak mı? Allah'ın izniyle başarılı olacaklar. Başkalarının çocuklarının dağa gitmesine engel olacaklar. Terör örgütüne katılmasına engel olacaklar. O çocukların serpilip, büyüyüp, beyaz önlükle doktor, öğretmen olmasını sağlayacaklar."

Kavuşma anlarına ilişkin duyguları sorulan Soylu, şunları dile getirdi:

"Çok kolay olmuyor o iş. Çünkü terör örgütü de ciddi şekilde tedbir almaya çalışıyor. Kiminden telefonunu alıyor, kiminden bilmem nesini alıyor ama her birinin kendi adına gelişinin büyük bir hikayesi var. O hikayede annelerin, bazen ablaların, babaların ciddi rolleri oluyor. İşte tam geleceği anda bir şey olacak mı, olmayacak mı, yakalanacak mı... Her biri kendi adına bir stresli zaman dilimi. Her birini yaşıyoruz biz. Ne zaman sınıra geliyor? Ne zaman sınırda oluyor, tam anlamıyla ülkeye ayak basıyor... Biz aileyi arıyoruz. 'Tamam' diyoruz."