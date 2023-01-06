Başkana cinsel saldırı suçundan dava açıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında, cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in 16 Haziran 2022 tarihinde Büyükçekmece'deki bir otelde iş buluşmasında, bir televizyon kanalında çalışan Z.E.K. adlı kadını taciz ettiği belirtildi. Yüksel hakkında "cinsel saldırı" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın duruşması ileriki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.