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Giriş Tarihi: 6.1.2023 07:05 Son Güncelleme: 6.1.2023 07:08

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçim beyannamesi! 20 yılın röntgeni çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilki Ağustos 2022'de düzenlenen seçim beyannamesi toplantısının ikincisi önceki gün gerçekleştirildi. AK Parti strateji toplantısına katılan Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri için seçim beyannamesi ile ilgili çalışmaların analizlerini inceledi.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçim beyannamesi! 20 yılın röntgeni çekildi

Toplantıda parlamenter sistem çerçevesinde hazırlanmış olan 2002, 2007, 2011, 2017 seçim beyannameleri titizlikle gözden geçirildi.



İlk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçim beyannamesi için ise AK Parti'nin özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Yeni seçim beyannamesi Türkiye Yüzyılı vizyonu perspektifinde şekillenecek. 2023 seçim beyannamesinin 1,5 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.



20 YILIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

AK Parti, seçime aylar kala çalışmalarına hız verdi. Seçimin öne alınması tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ilk kez konuyla ilgili açıklamada bulundu, 'kamuoyunun gündemi bizim de gündemimizdedir' dedi.



"Seçim beyannamesi için çalışın" diyerek kurmaylarına daha önce verdiği ev ödevini de kontrol eden Başkan Erdoğan'ın, 2002 yılından günümüze dek AK Parti'nin tüm seçim beyannamesi çalışmalarının raporlarını incelediği öğrenildi.



Sözleşmeliye kadro şöleni programının ardından seçim kampanya ekibini ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimi için müzik çalışmasından sloganlara kadar ön hazırlıkları değerlendirildiği ifade edildi.



BEYANNAMEDE TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

AK Parti, seçim beyannamelerindeki vaatlerin ortalama yüzde 85'ini gerçekleştirdi. Gelecek 5 yılla ilgili Türkiye Yüzyılı ile ilgili yeni bir perspektif ortaya konulacak.



Türkiye Yüzyılı'nın ne anlama geldiği ortaya konulacak. Beyannamede Türkiye Yüzyılı ile ilgili vaatler detaylı yer alacak. Türkiye Yüzyılı somut bir şekilde seçim beyannamesinde görülecek. Seçim beyannamesi 1-1,5 ayda hazırlanması bekleniyor.



BEYANNAME ADAYLARIN ÇANTASINDA OLACAK

AK Parti kurmayları, "Sistem pandemide test edildi. Orada gördüklerimizle ilgili değerlendirmeler olacak. AK Parti seçim beyannamesi kampanya başlar ve kitapçık olarak hazırlanır. Aday tanıtımı yapılır, seçim beyannamesi adayların çantasına konur ve illerine giderler" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçim beyannamesi! 20 yılın röntgeni çekildi
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