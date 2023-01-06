Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçim beyannamesi! 20 yılın röntgeni çekildi





Sözleşmeliye kadro şöleni programının ardından seçim kampanya ekibini ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimi için müzik çalışmasından sloganlara kadar ön hazırlıkları değerlendirildiği ifade edildi.





BEYANNAMEDE TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU



AK Parti, seçim beyannamelerindeki vaatlerin ortalama yüzde 85'ini gerçekleştirdi. Gelecek 5 yılla ilgili Türkiye Yüzyılı ile ilgili yeni bir perspektif ortaya konulacak.