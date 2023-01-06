DEAŞ bağlantılı şebekenin mal varlığı donduruldu

TÜRKİYE, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarını dondurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın ABD ile eşzamanlı olarak alındığı vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği kaydedildi. ANKARA