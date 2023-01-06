DEAŞ’ın örgüt içi infazına ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Riyadh Ahmed Muhammed Al Hussein, 27 Kasım 2018'de Altındağ'da yol kenarında ölü bulundu. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Hussein'in bağlantılarına ilişkin yapılan çalışmalar sırasında cinayet büroya bir ihbar mektubu gönderildi.

Söz konusu mektupta DEAŞ'ın talimatıyla hareket eden bir infaz timinin, Amar Ali Muhammed Sait Alsih ve eşi Rime Habib Huseyin Alsih'in evinde, Hussein'i öldürdükleri kaydedildi. İhbarın üzerine, Alsih çiftinin evinin güzergahındaki güvenlik kameralarının kaydettiği yüzlerce saatlik görüntüleri incelendi. Görüntülerde, gece saatlerinde Rime Habib Huseyin Alsih ve yanındaki bir erkeğin, tekerlekli sandalye ile Hussein'in cesedini taşıdıkları görüldü. Gözaltına alınan Alsih çiftinin, DEAŞ bağlantısı bulunan çok sayıda kişiyle telefon irtibatları olduğu ortaya çıktı.

Sorgusunda suçlamaları kabul eden Rime Habib Huseyin Alsih, DEAŞ'a karşı Musul'daki hava saldırısında yaralanan eşinin tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu, daha sonra ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kendilerine yardımcı olma bahanesiyle evlerine gelip gitmeye başlayan maktul Riyadh Ahmed Muhammed Al Hussein'in kendisine tecavüz ettiğini, bu durumu kimseyle paylaşmaması için de şantajda bulunduğunu öne sürdü.

Bu duruma daha fazla dayanamayıp yaşadıklarını Ali Shareef Nuri Lara'ya anlattığını belirten Alsih, bir süre sonra evine çağırdığı Hussein'iyi, Lara ve beraberindekilerin işkence yaptıktan sonra öldürdüğünü kaydetti.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakim karşısına çıkan sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarında Hussein'in cinayetinde yer almadıklarını ve DEAŞ adına hareket etmediklerini iddia ettiler. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ahmed Yunus Meşku, Ali Shareef Nuri Lara, Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu ve Mohammad Şahap Ahmed Almercan'a 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aynı suçtan sanık Amar Ali Muhammed Sait Alsih ve eşi Rime Habib Huseyin Alsih 15'er yıl, olay tarihinde 18 yaşında küçük olan sanık İbrahim Mülko ise 24 yıla mahkum edildi.

Ayrıca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Meşku 12 yıl 6 ay, Kalu ve Amar Ali Muhammed Sait Alsih 12'şer yıl, sanıklar Lara, Almercan ve Mülko 10 yıl 6'şar ay daha hapis cezası verildi. İmad Şıhab Ahmed ve Salah Qasım Mohammed Ameen Akreesh'e 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilirken, sanıklar Ezhar Kasım Muhammed Onbaş ve Ömer Fellahlıoğlu'na 'Göçmen kaçaklığı' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.