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Giriş Tarihi: 6.1.2023 12:27

e-Devlet başvurusuyla yüz binlerce adli sicil kaydı silindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında bugüne kadar 350 bin 952 başvuru yapıldığı, yasal şartları oluşan 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydının silindiği bildirildi.

DHA
e-Devlet başvurusuyla yüz binlerce adli sicil kaydı silindi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması, yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan, bugüne kadar 350 bin 952 başvuru yapılan uygulama kapsamında, 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi.

YÜZ BİNLERCE ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNDİ

Uygulama çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru ise 350 bin 952 oldu. Neticelendirilen başvuru sayısı da 320 bin 775 olarak açıklandı.

Yasal şartlarının oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı, ilgililerin talebi üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile kendiliğinden silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu. Böylelikle adli sicil arşiv kaydı silme sayısı, toplam 1 milyon 883 bin 961'e ulaştı. 2022 yılında adli sicil sorgulama sayısı da 80 milyon 299 bin 169'a yükseldi.

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e-Devlet başvurusuyla yüz binlerce adli sicil kaydı silindi
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