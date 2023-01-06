Hatay ve Malatya, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Konya'da askeri aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ve Piyade Er Halil Seltan (21) memleketlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Harun Uğur'un (29) hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen naaşı askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Bu sırada şehidin 1 aylık hamile olan eşi Beşire, babası Metin, annesi Sebahat Uğur ve yakınları gözyaşı döktü.Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Battalgazi ilçesi Göller Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada şehit olan Piyade Er Halil Seltan'ın naaşı da Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra aynı mahalledeki Velioğlu Mezarlığı'na götürüldü. Seltan'ın naaşı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Nazlı Seltan, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Bekâr ve 6 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin 3 ay sonra terhis olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Harun Uğur ve Halil Seltan'ın ailelerine gönderdiği mesajla başsağlığı diledi.