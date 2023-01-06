İstanbul Havalimanı 2022’de Avrupa’nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı

Türkiye'nin ödüllere doymayan mega projesi İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa ve dünyaya damga vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2022'de günlük ortalama 1.156 uçuş ile lider olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri, Türkiye'nin gururu oldu! Havalimanımız günlük 1.156 uçuşla Avrupa'da zirvenin sahibi!" ifadelerini kullandı.