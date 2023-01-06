Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarında, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde olan şüphelileri tespit etti.
Çalışmalarda, geçmiş yıllarda Suriye'de A.G., C.A., H.Ö.'ün, YPG içerisinde ise H.D. isimli şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüphelilerde tespit edildi.