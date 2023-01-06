SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçiye kredi müjdesi veren Başkan Erdoğan, Çiftçi Kredi Destek Paketi'nin uygulamaya geçeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz de tahılı, meyvesi sebzesi, hayavanı başta olmak üzere toprağımıza sahip çıkmanın, ona işleyen çiftçilerimize destek olma peşindeyiz.

Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Tarım sektörü ve ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçilerimiz ile bu makinaları üretenleri ayrı tutmuyoruz.

Ülkemizin 81 ilinden 2 bine yakın çiftçimizle işletme sahibimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmayı da tüm bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyoruz.