SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda cinayetten bir süre önce olay yerinde keşif yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.