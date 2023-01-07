Başkanın elinden zor kurtuldu

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in nüfuzunu kullanarak ulusal bir kanalda sunuculuk yapan Z.E.K.'ye gerçekleştirdiği seri tacizlerin ayrıntıları ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve Yüksel'in basit cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen iddianameye göre olaylar şöyle gelişti: "Z.E.K. (24), genel yayın yönetmeni Deniz A., Başkan Yüksel ve Yüksel'in arkadaşı Serkan D. çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de Büyükçekmece'deki bir otelin restoranında bir araya geldi. CHP'li Yüksel, yemek sırasında sunucu kadına kişisel sorular sormaya başladı.Durumdan rahatsız olan genç sunucu, Deniz A.'ya durumu aktarsa da "Biraz daha dayan" yanıtı aldı. Yüksel, restoran dışına davet ettiği genç kadına sarılmaya, göğüslerine dokunup elini tutmaya çalıştı. Genç kadın, Yüksel'e engel oldu. Tekrar Deniz A.'dan yardım isteyen genç kadın destek alamadı. Başkan Yüksel, bu kez de genç kadını boynundan kavrayarak kendisine çekip öpmeye çalıştı. Z.E.K. "Bana yaklaşma" diyerek içeri girdi. Yüksel tekrar kadına sarıldı. Sunucu kadın bir bahane ile restoranın resepsiyon kısmına kaçtı. Kadının peşinden giden Yüksel, hiçbir şey olmamış gibi, "Bebeğim bir sorun mu var" dedi. Annesinin rahatsızlandığını uyduran kadın restorandan ayrıldı."Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Rasim Yüksel ve arkadaşı Serkan D. iddiaları reddederken, Z.E.K.'nin ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile olayın sabit olduğu belirtildi. İddianamede, Deniz A.'nın genç kadına, "Kalkıyoruz, bir 20 dakika idare et, işlere bu bakıyor" şeklinde mesajına, Z.E.K.'nin "Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim" şeklinde yanıt verdiği yer aldı.Deniz A.'nın ise "Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum" diyerek umarsız bir karşılık verdiği görüldü. Deniz A. ifadesinde genç kadının mesajlarına görmeden cevap yazdığını öne sürdü. Genç kadının iş arkadaşı Ahmet İ. ise Deniz A.'nın Z.E.K. hakkında "Bu kız kendini ne sanıyor, Rasim ile baş edebileceğini mi sanıyor, bunu ispat edemez" dediğini iddia etti. Z.E.K.'nin ablası ise ifadesinde kardeşinin kendisini endişeli sesle arayıp tacize uğradığını söylediğini aktardı.