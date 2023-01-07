Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar saldırıya uğradı: Sağlık durumu iyi!

İlçede yeni açılan kuaför salonuna 'hayırlı olsun' ziyareti için giden Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a F.Ş. adlı şahıs saldırdı. Saldırı sonrasında merdivenlerden düşen Başkan Yaşar yaralandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başkan Şenol Yaşar, Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkan Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırgan polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.