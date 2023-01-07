İBB’nin metro yalanı deşifre oldu! İşte gerçek rakamlar

İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi sosyal medya hesaplarından "Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?" başlığıyla bir skandala imza attı. İBB yönetimi tarafından yayımlanan görselde, önceki İBB Başkanlarının ve İmamoğlu'nun yaptığı metrolar yıllara yaygın kilometre bazında yanlış bilgiler gösterildi.

İBB tarafından hazırlanan görselde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 13,27 kilometre metro hattı kazandırdığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86 kilometre metro hattı inşa ettiği, İstanbul'un en çalışkan isimlerinden biri olan rahmetli eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ise 7,55 kilometre metro yaptığı iddia edildi.

İBB yönetimi tarafından paylaşılan veriler, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hem de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerle yalanlandı.



﻿BAKANLIK GERÇEK VERİLERİ YAYIMLADI

﻿Bakanlık resmi verilere göre hazırladığı görselde, 13,27 kilometre metro yaptığı iddia edilen İmamoğlu'nun aslında 7,24 kilometre metro yaptığını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86 değil 12 kilometre metro inşa ettiğini belirten bakanlık, Kadir Topbaş'ın ise 7,55 kilometre değil, tam 142,88 kilometre metro yaptığını duyurdu.

KABAKTEPE VE GÖKSU'DAN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetiminin yanlış veriler paylaşması sonrasında yaptığı açıklamada, "Kimi algı peşinde ama bizim tek derdimiz icraat! AK Parti döneminde yıllık ortalaması 9,86 olan metro hattı CHP'li İBB döneminde 2.07'ye düşmüştür. CHP'li İBB Yönetimi, projesi ve ihalesi AK Parti döneminde yapılanlar dışında tek bir metro projesine başlamamıştır, yapmamıştır. Kısacık 'metro' turu gösterdi ki; muhalefet 'metropol'den bihaber! Milli başarılara gözlerini kapatan ana muhalefet lideri, görüntülü görüşmeyi; yanındakiler de yıllardır İstanbullulara hizmet veren sürücüsüz metroları Türkiye'ye yeni gelmiş teknoloji zannetmişler" ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından "Algılar, manipülasyonlar bir yere kadar. Şimdi hakikat zamanı. CHP'li İBB Başkanının yaptığı metroların tamamı AK Parti dönemi planlanan, ihalesi yapılan ve başlanan metrolar. Kendisi henüz İstanbul'un geleceği için 1 metre yeni metro planlamayı bile beceremedi!" sözleriyle tepki gösterdi.