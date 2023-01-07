MİT, roketçi teröristi Suriye’de vurdu

Bursa'da 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı MLKP Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Soreş kod adlı Zeki Gürbüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de örgüte sızan saha ajanaları tarafından adım adım takip edilerek Haseke şehrinin kuzeyinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Uzun süre MLKP'nin silahlı aparatı FESK sorumlusu olan terörist Gürbüz, 2008'de örgütün Türkiye sorumlusu oldu. İtalya'ya kaçmak için 2012'de yasadışı yollarla Türkiye'den çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat'ta Yunanistan'da yakalanarak cezaevine konuldu. Türkiye'nin iade talebine karşın Yunanistan'ın iade etmediği terörist, 2 ay sonra denetimli serbestlikle salındı. Aynı yıl Yunanistan'dan Irak'a, daha sonra da Suriye'ye geçen Gürbüz, askeri kanat sorumlusu olarak tekrar MLKP'de yönetici oldu. Suriye eski sorumlusu Baran Serhat kod Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesiyle örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020'den sonra kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu oldu, örgütün tüm para ve finans kaynaklarını da yönetti.