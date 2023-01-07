Haberler Gündem Haberleri MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2’si PKK/KCK'lı 15 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 7.1.2023 12:55

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2’si PKK/KCK'lı 15 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2’si PKK/KCK terör örgütü üyesi 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK/KCK’lı 15 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'dakdi hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2’si PKK/KCK'lı 15 kişi yakalandı
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