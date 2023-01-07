MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK/KCK’lı 15 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'dakdi hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.