Sarıkamış’ta CHP’li isimlere tepki! “Biz canımızın derdindeyiz, yazıklar olsun”

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Yaralılar tedavi için Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Olay yerine gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yaralıları video çektirip sosyal medyada paylaştı. Bu davranış, yaralı Nuri Akkaya tarafından tepki ile karşılandı. Akkaya: "Kınıyorum bu nezaket dışı davranışlarını. Yazıklar olsun" dedi.

CHP'LİLER GİZLİ ÇEKİM YAPTI!

CHP'li Nazlıaka gizlice çektirdiği yaralı Nuri Akkaya'nın videosunu sosyal medya hesaplarında paylaşınca ortalık karıştı. Yaralı Akkaya ve yakınları duruma tepki gösterdi.

"İNSANLIK DIŞI BİR HAREKET!"

Yaralı Nuri Akkaya yaptığı açıklamada: "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın gizli çekim yaptığını sonradan yakınlarım arayınca öğrendim. Biz canımızın derdindeyiz. Tedavi olmaya çalışırken, gizli videomuzu çekerek sosyal medyaya atıyorlar. Kınıyorum bu nezaket dışı davranışlarını. Yazıklar olsun" ifadeleri ile CHP'li Aylin Nazlıaka, Ahmet Akın ve Ensar Aytekin'e tepkisini dile getirdi.