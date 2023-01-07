SON DAKİKA: HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararını verdi! Buldan: Kendi adayımızla gireceğiz...

"HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI İLE BİR ORTAKLIĞI YOKTUR"

"Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok." diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir.