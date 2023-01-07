TBMM Başkanı Şentop Dr. Sadık Ahmet Paneli’nde konuştu

Sadık Ahmet'in doğum günü vesilesiyle düzenlenen Dr. Sadık Ahmet Panelinde bir konuşma yapan Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞININ PİK YAPTIĞINI, YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Şimdi buradan baktığımızda çok yakın bir yerde son zamanlarda bilhassa Yunanistan'da Türkiye karşıtı bir tutumun sesini yükselttiğini belki de biraz seçim alakalı olarak bunun gündeme taşındığını, Türkiye düşmanlığının pik yaptığını, yükseldiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bir toplum, bir halk, bir millet kendi varlığını, kendi tarihine, kendi kültürüne, kendi değerleri üzerine oturtarak ortaya koyabilir Açıklayabilir, izah edebilir. Bir başka ülkeye olan düşmanlık üzerine kendi milli varlığını izah etmeye çalışan bir ülkenin bu milli varlığını koruyabilmesi, sürdürebilmesi mümkün değildir.

"YUNANİSTAN'A FAYDASI YOK"

Yunanistan'ın yaptığı budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki elli birinci eyaleti olmayı da göze alacak şekilde, ekonomik ve askeri bakımdan kendi bağımsızlığını risk ve tehdit altına sokacak şekilde, gözü kara bir Türkiye düşmanlığıyla sürdürmeye çalışıyorlar. Yunanistan'a faydası yok. Yunanistan'da yaşayan insanlara, kendi halkına faydası yok. Ama Türkiye'nin de böyle bir devleti ciddiye alması, öyle bir ligde yarışan, varlığını sürdüren bir devleti ciddiye alması mümkün değil. Bu açıdan söylüyoruz ki Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığı da çok tehlikelidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı herkesin harekete geçerken, konuşurken, hesap yaparken çok dikkatli olması lazım. Tabii bilhassa adalar denizinde, Doğu Akdeniz'de meydana gelen olaylarla ilgili hukuki durumları doğru bir şekilde değerlendirmek lazım.

Bu konuların gündeme geleceği, konuşulacağı bir ortamı Yunanistan'ın ateşlememesi, tetiklememesi gerekir. Yoksa hukuken de uluslararası hukuk bakımından da bazı sürprizlere hazır olması icap eder.

Panelin ardından Edirne Valiliği Ziyareti ,Selimiye Camii Ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretlerin ardında Ekmekçizade Kervansaray Müzeleri açılış töreni yapıldı ve program STK temsilcileri ile akşam yemeğiyle sona erdi.