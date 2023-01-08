6 milyonluk soygun yapan üç hırsız yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir işyerine giren hırsızlar, kasada bulunan 6 milyon liralık nakit para ve dövizi alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her biri suç makinesi 3 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kasayı taşıyarak geldikleri otomobile yükledikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziosmanpaşa'da işadamı A.İ.'ye ait işyerini soyan hırsızlar, geçtiğimiz yıl 14 Ekim'de gece girdikleri işyerindeki kasayı otomobile yükledi. Sabah işyerine gelen A.İ.'nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. İşadamı A.İ., çalınan kasanın içinde 480 bin lira, 290 bin dolar, 5 bin Euro ile çok sayıda çek, tapu ve bir miktar ziynet eşyası bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. İşyerinin güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler, polis ekiplerince tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerinin takibe aldığı şüphelileri yakalamak için 4 Ocak'ta Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Bağcılar'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. B.D. (29), T.T. (29) ve S.C. (28) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden B.D.'nin 34, T.T.'nin 55, S.C.'nin ise 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.