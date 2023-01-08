Altılı masada kafalar karışık

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa, Türkiye'nin en temel meselelerinde birbirinden farklı açıklamalara imza atıyor. İşte derin görüş ayrılıklarının bulunduğu meselelerden bazıları:CHP ile İyi Parti arasında uzun zamandır cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde görüş ayrılığı bulunuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusundaki karşıt tututumunu sürdürüyor. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakıyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki adaylık çekişmesi bitecek gibi görünmüyor.6'lı masanın iki büyük ortağının dış politikada da büyük fikir ayrılıkları var. Akşener, iktidarın Doğu Akdeniz politikalarının, iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduklarını ilan ederken, daha önce yaptığı bir açıklamada "Şimdi çocuklarımızı Libya'ya gönderiyor. Neden gidiyoruz Libya'ya, hangi gerekçeyle?" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bunun tam karşısında bir tutum sergiliyor.Yine CHP ve İyi Parti arasında ittifakın gizli ortağı HDP konusunda da görüş ayrılıkları var. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki açıklaması tartışmalara yol açarken, Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" demişti.İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ise Anayasa konusunda gerilim yaşanıyor. DEVA Partisi kanadından Anayasa'daki 'Türk' ifadesinin değiştirilmesi konusunda birtakım açıklamalar yapılırken, İyi Parti ise bu konuda tam tersi bir tavır takınıyor. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız" ifadeleriyle iki parti arasındaki derin uyuşmazlık net bir şekilde ifade ediliyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine olumlu bakarken, 6'lı masanın diğer ortakları iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacaklarını söylüyor.