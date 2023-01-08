‘Bakkal dükkânı bile 6 kişiyle yönetilmez’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun iktidara gelmeleri halinde 6 partinin genel başkanının cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterek, "Bırakın memleketi 6 eş başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkânını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir" dedi.Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan "Mehmet Akif İnan Ödül Töreni"nde konuşan Kurtulmuş, muhalefetin Türk siyasetini parçalı hale getirmek için çabaladığını belirterek, "Hükümetlerin kurulamadığı, kurulsa da adım atamadığı, siyasetçilerin birtakım yerlere karşı boynunun bükük olduğu dönemleri geri getirmeye çalışıyorlar. Ülkemiz, geçmişte yaşadıklarını yaşamasın diye, güçlü bir iradeyle yeniden güçlü Türkiye'yi kurabilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Görüyoruz ki birtakım çevreler millet iradesinin yerine başka şeyler getirmeye çalışıyor" diye konuştu. Altılı masanın "eş cumhurbaşkanlığı sistemi"ni hedeflediğini dile getiren Kurtulmuş, "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 'altı artılı' masanın adayı kazanırsa, herhangi bir konuda karar almak için altılı bir mekanizma oluşturacaklarını söylüyorlar. Türkiye'yi böyle yöneteceklerini söylüyorlar. O masanın etrafındakilerden bir başkası da bu konuda bir yürütme konseyi kuracaklarını söylüyor. Biz bu lafları bir yerlerden hatırlıyoruz. 12 Eylül'den sonra da komiteler kurmuşlardı. O dönemde de birileri ortak masalarda kararlar alacaklardı. O zaman da 5-6 tane adam karar alıyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine ucube bir teklifin etrafında birleşilmez. Bırakın memleketi 6 eş başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkânını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir" dedi./ ANKARA