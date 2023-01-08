Biz milleti vesayetten kurtardık altılı masa kaos peşinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting alanında düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, burada Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki'de yangından zarar gören evlerin yerine inşa edilen 900 konuttan tamamlanan 427'sinin anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, geçen ay sel felaketi yaşayan Kumluca'da da vatandaşlara hitap etti.Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil 6 başlı yürütme peşinde koşuyor. Muhalefet 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz, bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor.Geçmişte on yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek, ama yapamayacaksınız. Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarmış olmakla övünüyoruz, bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu defa adı ne biliyor musunuz? 6'lı masadaki vesayetin adı "siyasi vesayet".Seçim arifesindeyiz. Yine bir "yaptırmayız" ittifakı ile karşımızdalar. İstemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar. Üstelik kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye tek vizyonu 'Yaptırmamak, ettirmemek' olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi. Fazla değil, 5 ay var. 5 ay durmak yok, sandıkları patlatmaya hazır mıyız?Putin'ededim ki, "Bizim Kumluca'mız domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme. Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı, gereğini yaptı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya, ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.Yanan bölgelerimiz- de 143 bin kilo tohumu toprakta buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca yangına dayanıklı ağaç türlerini yaygınlaştırıyoruz. 2.5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Görüldüğü gibi her hâl ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, Devlet olarak biz halkımızı, vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Niye? Çünkü siz bize bir görev verdiniz. Afetle mücadelede dünyanın en hızlısıyız.20yılda Antalya'ya 72 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bugün güncel yatırım bedeli 8.1 milyar lira olan 41 okulu, Kepez, Serik ve Alanya'da yurtları, Çeltik'te 220 sosyal konutu, Serik Millet Bahçesi'ni, Konaklı-Güzelbağ Yolu'nu, Kemer ve Akseki trafo merkezlerini ve Muratpaşa Huzurevi'ni hizmete açıyoruz.Dere yataklarına yapılan müdahalelerle, izinsiz inşa edilen yapıların yol açtığı sıkıntıları son afette gördük. Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4.3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık.Savunma sanayiinde herkes bizi kıskanıyor. Biz Tayfun'u ateşledik, menzili ne kadar, 561 kilometre. Yunanlılar telaşa kapıldı. Hemen gazeteleri başlıkları attı: Ya bunlar Atina'yı vuracak. Bizim öyle derdimiz yok. Yeter ki siz bizimle uğraşmayın. Bizim daha yapacak çok işimiz var.Manavgat'taki anahtar teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Afet köy konutlarının aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirilen başka bir örnek yoktur" dedi. Evlerinin anahtarlarını alan Manavgatlılar, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.