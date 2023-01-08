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Giriş Tarihi: 8.1.2023 15:27 Son Güncelleme: 8.1.2023 15:28

Çanakkale'de sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti! 1 ölü

Çanakkale'de, alkol alan Melih Gençcan ve Ruhi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençcan, Ruhi B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Çanakkale’de sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti! 1 ölü

Çanakkale'deki olay, saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Büyük Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Melih Gençcan ve Ruhi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kavga sonucunda Ruhi B. eline geçirdiği bıçakla Melih Gençcan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Gençcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan ikili arasında yaşanan arbede sonucunda yaralanan Ruhi B., Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çanakkale'de sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti! 1 ölü
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