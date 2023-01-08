İstanbul’da FETÖ operasyonu! KHK’lı ihraç yüzbaşı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 2 adet yakalama kararı bulunan KHK ile ihraç yüzbaşı M.Ö. isimli şahsın Başakşehir ilçesinde bulunan bir adreste saklandığı belirlendi.

Belirlenen, adrese yapılan operasyon neticesinde M.Ö isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.