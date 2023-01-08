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Giriş Tarihi: 8.1.2023 10:27

İstanbul’da FETÖ operasyonu! KHK’lı ihraç yüzbaşı yakalandı

İstanbul’da KHK ile ihraç olmuş ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi eski yüzbaşı M.Ö. Başakşehir’de yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da FETÖ operasyonu! KHK’lı ihraç yüzbaşı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 2 adet yakalama kararı bulunan KHK ile ihraç yüzbaşı M.Ö. isimli şahsın Başakşehir ilçesinde bulunan bir adreste saklandığı belirlendi.

Belirlenen, adrese yapılan operasyon neticesinde M.Ö isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu! KHK’lı ihraç yüzbaşı yakalandı
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