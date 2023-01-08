Son dakika: Başkan Erdoğan ÜniAK FEST Programı’nda konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAK FEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında gönlü bizimle olan gençlerimizli gururla muhabbetle selamlıyorum. Biz bu gençlişkle gurur duyuyoruz, bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençliktir.

Üstümüze dökülen güneşi ile bulutlar dağıtacak bu gençlik maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençliktir. Bu gençlik İstiklal Marşı'nda tarif edilen gen.çliktir, Milletimizin parlayan yıldızıdır.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK Gençlik'e baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bıraktığım için hamd ediyorum. Allah birliğimizi muhabbetimizi daim eylesin diliyorum.