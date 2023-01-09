Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilindiği gibi kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçen ulaştırma modelimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan ile iftira ile çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.