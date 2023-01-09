Başkan Erdoğan: “Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayanıklı Pakistan" konulu uluslararası konferansa gönderdikleri video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif Sayın Genel Sekreter kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli kardeşim, Başbakan Sayın Şahbaz Şerife ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketleri nedeniyle Pakistanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum"

15 UÇAK VE 13 TRENLE 7 BİN 500 TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDIK

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye olarak tarih boyunca hep olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadık. 15 uçak ve 13 trenle gönderdiğimiz 7 bin 500 yüz tondan fazla insani yardım malzemesini ulaştırdık. İlaveten yerelden temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle paylaştık. Ayrıca bin 630 tondan fazla insani yardım taşıyan 2 gemi gönderdik. İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum. Sel felaketlerinin hemen ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız TOKİ ve AFAD temsilcileriyle birlikte Pakistan'ı ziyaret etti. Heyetimiz afet bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen ihtiyaçların giderilmesi, gerekse meselenin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması noktasında yoğun gayret sarf edildi.

TÜRKİYE İNŞAAT SÜRECİNE GEREKEN KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR

Türkiye'nin yanı sıra diğer ülke ve uluslararası kuruluşların da çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını görüyoruz. Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan'da vuku bulan felaket, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içinde yürütmek gerekiyor. Türkiye bu küresel mücadeleye katkı sağlama bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanı sıra Pakistan'ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi, yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir. Türkiye Pakistan'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının teminiyle yeniden inşaat sürecine gereken katkıyı sağlamaya hazırdır. TOKİ başkanlığımız bu hususta Pakistan makamlarıyla temaslarını sürdürüyor. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız da insani yardımların ulaştırılması konusunda gereken her türlü hassasiyeti sergiliyor.

KARDEŞ PAKİSTAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı kardeşlerimizin Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de suhuletle atlatacağına inanıyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rabb'im Pakistanlı kardeşlerimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun diyorum. Sözlerime son verirken konferansın uluslararası toplumun Pakistan'a olan desteğine ivme kazandırmasını diliyorum. Programın icrasında görev alan herkese teşekkür ediyor sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.