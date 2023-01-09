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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Emine Erdoğan’dan ‘Kuraklığa karşı suya sahip çık’ mesajı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan ‘Kuraklığa karşı suya sahip çık’ mesajı
Emine Erdoğan dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İklim değişikliğine bağlı kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre %40.6 ve geçen yıla oranla %31 azaldı. Önümüzdeki 100 yıl ülkemizin su kaynaklarında %25 düşüş bekleniyor. Suları verimli kullanmak bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan’dan ‘Kuraklığa karşı suya sahip çık’ mesajı
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