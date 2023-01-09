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Giriş Tarihi: 9.1.2023

FETÖ’cü yüzbaşı İstanbul’da yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
FETÖ’cü yüzbaşı İstanbul’da yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden iki adet yakalama kararı bulunan ve KHK ile ihraç yüzbaşı M.Ö. isimli şüphelinin Başakşehir'de bir adreste saklandığı belirlendi. Adrese yapılan operasyonda M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan Edirne'nin Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ve F.T. yakalandı.
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FETÖ’cü yüzbaşı İstanbul’da yakalandı
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