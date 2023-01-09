FETÖ’cü yüzbaşı İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden iki adet yakalama kararı bulunan ve KHK ile ihraç yüzbaşı M.Ö. isimli şüphelinin Başakşehir'de bir adreste saklandığı belirlendi. Adrese yapılan operasyonda M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan Edirne'nin Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ve F.T. yakalandı.