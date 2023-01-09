Gençlerle yürümek gönül işi senaryoyla olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK Fest), konuştu:Birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış bir takım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada. Sadece son iki yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda sohbet ettik, şiir okuduk, şarkı söyledik. Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyor. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur attılar, sonra taklit etmeye çalıştılar. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyorlar. Bunların anlamadıkları şu. Bu iş öyle planla projeyle, senaryoyla, medya ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu iş yürek işidir, kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Gençlikle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin geleceğini görmek isteyen, gelsin şu AK Gençliğe baksın. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.Gençler, bunu çok iyi bilmeniz lazım. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay'daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer tüm partileri üst üste koyup, üçle çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki bu gençlik, uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Çünkü üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik, 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik İstiklal Marşı'mızda tarif edilen gençliktir. Çünkü Türkiye yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençliktir. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, kütüphanelerde her yerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun.Protokol tribününe oturmak yerine gençlerin arasına geçen Başkan Erdoğan, programın açılışını buradan takip etti. Başkan Erdoğan'ın salona girmesiyle birlikte hareketlenen gençler büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahneye gelerek bir şarkıya eşlik etti. Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı da kürsüye gelerek AK Parti için yaptıkları 'Şarttır' isimli şarkıyı seslendirdi. Bu sırada salonda 'Erdoğan şarttır' pankartı açıldı. Bilal Erdoğan da ailesiyle birlikte katıldığı etkinlikte Sakiler de sahne aldı.Salondaki gençlerin pankartlarındaki "Seni görmek 'AA' ile geçmek", "Üniversiteli AK gençlik", "Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım", "Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve AK Parti'ye oy veriyoruz", "Özeniyorlar ama çözemiyorlar" yazılarını okuyan Erdoğan, "Güzel. Neler bulmuşsunuz, neler... Maşallah. Allah sizleri nazardan saklasın" yorumunda bulundu.Mesleki eğitime vurulan en büyük darbe katsayı adaletsizliğiydi. Buna son verdik. Kızlarımıza uygulanan haksızlığının ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi. Yıllarca bu ülkenin evlatları bir avuç seçkin ve mütegallibe tarafından parsellenen, kamu ve özel sektör imkanlarının dışında tutuldu. Daha önceki yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi, burs rakamlarını 45 liracıktan aldık, bu yıl itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktorada 3 bin 750 liraya çıkardık.