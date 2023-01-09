Hac kontenjanı salgın öncesi duruma döndü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını bildirdi.Suudi Arabistan'da bulunan Erbaş, Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi.2023 Hac Organizasyonu'na yönelik birçok konu ele alındığı toplantıya ilişkin açıklama yapan Erbaş, şunları kaydetti:"Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."Bu arada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Meşat, bu yıl hac ibadetinde kadınların yanlarında mahrem bulundurma şartının kaldırıldığını, ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini açıkladı. Suudi Arabistan daha önce kadınların yanlarında mahremi olmadan hac veya umre yapmalarına izin vermiyordu.