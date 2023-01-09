CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında CHP ve HDP'ye çarpıcı ifadeler kullandı. Aytuğ Atıcı, "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. O HEP (Halkın Emek Partisi) döneminde. Tarih böyle değil mi? Eğer biz CHP olarak, ben her zaman iğneyi kendimize batırıyorum. Eğer biz CHP olarak biz Kürt sorununu yeterince algılayabilysedik, biz yeterince Kürtler'in dertlerine derman olabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. Bu bizim eksiğimiz oldu geçmişte. Biz buna gördük, yaşadık. Biz bunu gördüğümüz için acaba nasıl telafi ederizin peşine düşmüşüz şuanda. HDP seçmeninin CHP'den umudu kalmamıştı o dönemlerde. SHP döneminde bizden ayrıldıklarında. Ve kendi partilerini kurdular" diye konuştu.