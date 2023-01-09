Memleket Partisi’nden CHP’ye ’bayrak’ göndermesi: Genel merkeze gönderdiler!

Memleket Partisi üyeleri, bugün CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı ve bir mektup yolladı. Mektupta, "CHP Genel Merkezi'ne, Türk Bayrağı gönderiyoruz. Anayasadan Türklük kavramını çıkarmayı amaçlayan ittifak ortakları rahatsız olmazsa, belki kaldırdıkları şanlı bayraklarımızın yerlerine asabilirler" ifadeleri kullanıldı.

Memleket Partisi Ankara Gençliği üyeleri mektupta şu sözlere yer verdi:

"Ulu Önder Atatürk'ün, cumhuriyeti emanet etmiş olduğu gençler olarak bu metni yazarken derin biz üzüntü içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde Kuzey Irak merkezli Rudaw TV'ye verdiği röportaj esnasında normalde orada bulunan şanlı Türk Bayrakları kaldırılmıştır.

Üstüne üstlük bu danışman şu sözleri sarf etmiştir: "CHP, 1920'lerin CHP'si olsaydı, ben katılmazdım. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Artık adı özerklik ya da başka türlü de konulabilir"

Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yürümeye ant içmiş Memleket Partili gençler olarak, Kuvayı Milliye'nin partisinde yaşanan bu rezilliğe şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu rezilliğe sebep olan insanlara Memleket Partisi'nin burada olduğunu hatırlatıyor; Er geç bunun hesabını verecekleri gerçeğini haykırıyoruz.

CHP Genel Merkezi'ne, Türk Bayrağı gönderiyoruz. Anayasadan Türklük kavramını çıkarmayı amaçlayan ittifak ortakları rahatsız olmazsa, belki kaldırdıkları şanlı bayraklarımızın yerlerine asabilirler."