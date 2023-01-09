Memur ve emekliye yüzde 30 artış yasalaşacak

Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 10 Ocak'ta başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisna ve muafiyetine ilişkin düzenlemeler, 2023 yılı için de geçerli olacak.TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da çarşamba günü İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek. Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak.EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere kredi garanti fonundan destek verilecek. EYT'den dolayı ayrılan kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyenlere 5 puan SGK destek indirimi yapılacak.