Seçimde ‘Türk’ten nefret edenlerle mücadele edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Antalya'daki çeşitli açılış ve incelemelerinin ardından, AK Parti Kadın Kolları'nca düzenlenen Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'nda konuştu:Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır.Türkiye'yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.(Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi ile) Kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu, sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz.Program sonunda, Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu müzik dinletisi sundu. Erdoğan da "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne eşlik etti.