Son dakika: Başkan Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olanlara kıyasla birçok avantaja sahip. Ateş gücü kabiliyetleri artırılmıştır. Yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, otomatik yangın söndürme, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış bulunuyoruz.

Lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Bu projenin icraasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. Burada yakaladığımız ivmeyi diğer stratejik projelere de teşkil ederek devam ediyoruz. Mayıs ayında 2 Altay tankını teslim ediyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren seri üretime başlıyoruz.

Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi gerektiren bu projeleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Birilerinin itiraflarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Almanya'dan İngiltereye kapı kapı dolaşarak, yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor.

Biz kendi mühendislerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personeli, gönül rahatlığıyla üretiyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Fabrika ile ilgili iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermedi."