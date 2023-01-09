Son dakika: Başkan Erdoğan’dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir

Türkiye olarak tarih boyunca hep olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadık. 15 uçak ve 13 tren ile gönderdiğimiz 7 bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesini ulaştırdık. İlaveten yerelden temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle palylaştık. Ayrıca bin 630 tondan fazla insani yardım taşıyan 2 gemi gönderdik. İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum.

"PAKİSTAN HALKININ YARALARINI SARMAYA BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Sel felaketlerinin hemen ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız, TOKİ ve AFAD temsilcileri ile birlikte Pakistan'ı ziyaret etti. Heyetimiz afet bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen ihtiyaçların giderilmesi, gerekse meselenin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması noktasında yoğun gayret sarfedildi. Türkiye'nin yanısıra diğer ülke ve uluslararası kuruluşların çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını görüyoruz.