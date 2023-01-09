KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE EYT TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Kabine Toplantısı kararları arasında EYT düzenlemesi takviminin de yer alması bekleniyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT düzenlemesi tamamlanmış, yaş şartı tamamen ortadan kaldırılarak 2 milyon 250 bin vatandaş emekli edilmişti. Bugün Kabine Toplantısı kararları ile EYT düzenlemesine ilişkin takvim belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak.