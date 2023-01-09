Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.45'te başlayan yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısında Bakanlar Kurulu, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konuları ele aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birazdan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE EYT TAKVİMİ BELLİ OLACAK
Kabine Toplantısı kararları arasında EYT düzenlemesi takviminin de yer alması bekleniyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT düzenlemesi tamamlanmış, yaş şartı tamamen ortadan kaldırılarak 2 milyon 250 bin vatandaş emekli edilmişti. Bugün Kabine Toplantısı kararları ile EYT düzenlemesine ilişkin takvim belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO TEKLİFİ DE KABİNE TOPLANTISI KARARLARI ARASINDA YER ALACAK
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu'nun ele aldığı sözleşmeliye kadro teklifi de 400 bin kişi tarafından merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları arasında sözleşmeliye kadro teklifi de yer alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISINDA SEÇİMLERİN ÖNE ALINMASI DA GÖRÜŞÜLECEK
Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin, okulların tatil olması, hac dönemine denk gelmesi gibi nedenler ile öne alınması planlanıyor. Kabine Toplantısı kararları arasında yer almasa da, Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya da değinmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISINDA BAKANLAR ALANLARINDA SUNUM YAPTI
Kabine Toplantısı sırasında EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, terörle mücadele konusunda İçişleri ve Milli Savunma Bakanları sunum yaptı. Dış politikaya ilişkin de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu sunum gerçekleştirdi.