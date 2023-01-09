Kabine Toplantısı kararları son dakika... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.45'te başlayan yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısında Bakanlar Kurulu, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konuları ele aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
Salı günü, sözleşmeliden kadroya geçen kardeşlerimizle buluşmamızda yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını da açıkladık. Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdik.
RAMİ KIŞLASI MİLLET KÜTÜPHANESİ OLUYOR
Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum. Bunun açılışını cuma günü yapacağız. Cumartesi günü de Muğlalı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz.
Başkan Erdoğan: Otoyol- Köprü geçişlerinde artış olmayacak | Video
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNDE ARTIŞ YOK
Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyunca herhangi bir artışa gidilmeyecek. Bilindiği gibi kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçen ulaştırma modelimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan ile iftira ile çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.
TAHIL KORİDORU
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Karadeniz'e yayılarak daha da tırmanmasının önüne geçtik. Tarafları İstanbul ve Antalya'da bir araya getirdik. 17 Milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını sağladık.
BREZİLYA'DAKİ KONGRE BASKINI
Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz.
ENFLASYON MESAJI
En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonda yüzde 20'leri yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Kur Korumalı Mevudat ve katılım hespalarını yıl sonuna kadar uzatıyoruz.
TOGG'A KAMU ALIM GARANTİSİ
Ülkemizin vizyon projesi Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz."