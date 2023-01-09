KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNDE ARTIŞ YOK

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyunca herhangi bir artışa gidilmeyecek. Bilindiği gibi kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçen ulaştırma modelimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan ile iftira ile çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

TAHIL KORİDORU

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Karadeniz'e yayılarak daha da tırmanmasının önüne geçtik. Tarafları İstanbul ve Antalya'da bir araya getirdik. 17 Milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını sağladık.