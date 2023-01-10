MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız" dedi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Akar, Yunanistan ile ilişkilerde barışçıl yol ve yöntemlerin, diyaloğun önemine vurgu yaptı. Yunanistan'ın Girit'te karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına değinen Akar, "6 milden fazlasını kabul etmeyiz" diye konuştu. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olduğunu belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele, onun tanınması meselesi. Yunanistan'a diyoruz ki; yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner" ifadelerini kullandı.