Bakan Akar’dan Suriye açıklaması: Temennimiz kalıcı barışın sağlanması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi. Türkiye-Suriye arasındaki görüşmelere değinen Bakan Akar, "11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇABALARI İLK GÜNDEN İTİBAREN DEVAM EDİYOR"

Bir gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ateşkes çağrısı ve tarafların buna karşı tutumuna yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin savaşın çıkmamasına yönelik yoğun çabalarını hatırlattı.